Zeke and The Popo Rilis Ulang Album Space In The Headlines

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Jakarta, Zeke and The Popo, merilis ulang album debut yang berjudul Space In The Headlines.

Album yang pertama kali dirilis pada 2007 itu kini hadir lagi untuk menawarkan pengalaman musik khas bagi para penggemar.

Berkat Space In The Headlines, Zeke and The Popo mampu menarik perhatian pendengar.

Beberapa lagu yang menjadi favorit penggemar di antaranya, Menu, C Song, Profesor Komodo, dan Mighty Love, yang merupakan lagu soundtrack dari film Janji Joni.

"Rilis ulang album ini memberikan kesempatan baru bagi pendengar untuk menikmati lagu-lagu klasik ini dan juga untuk para pendengar baru berkenalan dengan musik dari Zeke and The Popo," kata Zeke Khaseli, vokalis Zeke and The Popo.

Album Space In The Headlines dari Zeke and The Popo sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Sebagai bagian dari perayaan peluncuran ulang album itu, Zeke and The Popo mengadakan pertunjukan spesial pada 30 Agustus 2024 di M Bloc Live House, Jakarta.

Zeke and The Popo membawakan seluruh materi dari album Space In The Headlines secara langsung untuk memberikan kesempatan langka bagi penggemar merasakan energi dan kreativitas yang menyertai album dalam suasana live yang eksklusif.