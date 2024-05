Zenoh Berikan Solusi untuk Permasalahan IT dalam Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Zenoh Tech Innovations memberikan solusi untuk pemasalahan di bidang IT dalam bisnis. Perusahaan IT ini telah mendapatkan sebanyak 521 projects IT sejak berdiri.

Berbagai layanan yang diberikan perusahaan ini adalah inovasi IT dan bimbingan untuk bisnis.

"Jasa dan layanan kami selalu di-upgrade mengikut perkembangan zaman dan dibutuhkan oleh banyak klien," kata perwakilan Zenoh, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/5).

Layanan UX dan UI Design memiliki peran untuk membuat website menjadi lebih menarik. Layanan ini sangat cocok jika memiliki sebuah usaha atau bisnis dan ingin membuat website.

Zenoh akan membuat website menjadi user friendly, mudah diakses dengan tampilan yang menarik.

Selain itu, ada layanan E-statement blast yang memiliki peran untuk melakukan pengiriman berupa tagihan menggunakan sebuah aplikasi dengan cara mudah dan waktu cepat. Tagihan tersebut menggunakan aplikasi yang memiliki sistem perbankan didalamnya

Kemudian, HR atau Human Resources yang memberikan layanan mencarikan karyawan dengan kinerja bagus dalam berbagai bidang sesuai dibutuhkan klien.

Selanjutnya, Development system, layanan dengan cara mengembangkan sebuah program platform dalam bentuk aplikasi di smartphone dan situs website.