16 Atlet Muay Thai XBC Sportech Merajut Asa Tampil di Panggung Internasional

jpnn.com - Sebuah perusahaan yang bergerak dalam manajemen atlet, XBC Sportech menggelar press conference Road to Rajadamnern pada Jumat (24/11/2023) di Bali.

Press Conference ini menjadi panggung weigh in dan face off antara petarung dari berbagai kelas sebelum bertemu dalam pertandingan Muay Thai Road to Rajadamnern pada Sabtu (25/11/2023).

“Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Road to Rajadamnern hadir pertama kali di Indonesia sebagai event pencarian bakat dan talenta di ranah olahraga profesional muay thai. Kami membuka kesempatan bagi para atlet Indonesia untuk dapat ambil bagian dan bersaing di Rajadamnern Stadium."

"Tujuan utamanya ialah membuka jalan bagi atlet untuk berpartisipasi dalam Rajadamnern World Series (RWS), sebuah event utama dan

bergengsi di dunia muay thai. Pada acara press conference ini, bisa dilihat 16 atlet yang telah siap secara fisik dan mental untuk bertarung,” ungkap CEO XBC Sportech, Verra David.

Ke-16 petarung akan menunjukkan fisik mereka yang terlatih dalam muay thai, sambil memberikan pandangan tentang persiapan mereka. Selain itu, dalam kesempatan press conference juga memberikan kesempatan bagi perwakilan XBC Sportech dan Global Sports

Venture (GSV) untuk berbicara tentang visi dan misi dibalik Road to Rajadamnern.

“Tentunya kami merasa terhormat bisa ditunjuk sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang bisa berkolaborasi dengan GSV untuk menggelar event Road to Rajadamnern di tahun 2023."

"Ini momen kami untuk meningkatkan kualitas para atlet Indonesia, khususnya dalam cabor muay thai dan tinju agar dapat bersaing di tingkat dunia."

"Selain itu, dengan semangat yang bertemakan Journey to Greatness, kami juga ingin membagikan cerita setiap petarung yang berpartisipasi dalam kompetisi ini,” ujar Verra.