25 Finalis Bertarung di Grand Final Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 25 finalis entrepreneur muda terbaik dari berbagai daerah masuk dalam babak grand final Super Adventure Dare To Be The Next Superstar.

Mereka akan memperebutkan hadiah total Rp 500 juta dalam babak grand final yang digelar di Sky Deck, Sarinah, Jakarta Pusat, pada 1-2 Oktober 2022.

Beragam kategori wirausaha juga bakal diperlihatkan oleh para finalis tersebut mulai dari clothing & apparels, food and beverage, technology, produksi bahan mentah, jasa, dan handcraft.

Perwakilan Super Adventure, Aloysius Dwiwoko Hertiyono, mengapresiasi minat generasi muda Indonesia yang yang sangat besar dalam menekuni dunia bisnis.

Sejak awal diselenggarakan, ajang ini diikuti total lebih dari 2.000 wirausahawan muda. Secara konsep, seluruh bisnis dari para finalis ini punya potensi yang luar biasa dan kualitasnya pun merata.

"Ada banyak sekali ide-ide inovatif yang muncul. Hal-hal seperti ini yang ingin kami angkat sebagai inspirasi untuk memunculkan lebih banyak entrepreneur muda yang punya jiwa petualang dan local pride yang tinggi,” ujar pria yang karib disapa Tiyok dalam keterangannya, Rabu (28/9).

Pembetot bas band Seringai, Sammy Bramantyo akan ikut meramaikan fase grand final. Pebisnis di bidang F&B dengan brand Lawless ini akan berbagi cerita pengalamannya seputar enterpreneurship kepada finalis.

"Ajang ini sangat bagus untuk mengasah kemampuan dan kreativitas generasi muda untuk berwirausaha, sekaligus memberikan mereka bekal yang nyata, yaitu modal usaha," ujarnya.