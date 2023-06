3 Berita Artis Terheboh: Dinar Candy Peluk Alan Walker, Alasan Raline Shah Belum Menikah

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Raline Shah buka-bukan soal alasan dirinya belum juga menikah di usianya yang sudah 38 tahun.

Alsan Raline belum menikah menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment JPNN sepanjang Senin (5/6).

Sementara itu, Dinar Candy pamer potreet bersama Alan Walker, setelah dia putus dari Ridho Ilahi.

Kemudian, film Why Do You Love Me yang akan tayang pada 29 Juni, menyuguhkan cerita dan pengalaman tak terduga.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Alasan Raline Shah Belum Menikah

Pemain film Sri Asih ini mengaku masih belum menemukan pria yang tepat untuk dijadikan suami.

"Ada beberapa kali saya ingin nikah, tetapi enggak jodoh," ujar Raline Shah, dikutip dari kanal Melaney Ricardo di YouTube, Senin (5/6).

