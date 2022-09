Raline Shah Jadi Narator Film Dokumenter Internasional, Apa Tuh?

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Raline Shah menjadi narator dalam film dokumenter internasional berjudul Eating Our Way To Extinction atau Kisah Manusia Merangkai Punah.

Film berdurasi 81 menit yang semula berbahasa Inggris tersebut dinarasikan ulang oleh Raline Shah dalam bahasa Indonesia.

Raline Shah pun menggambarkan perasaannya bisa dipercaya menarasikan film tersebut.

"Saya belajar banyak dari proses ini. Senang melihat hasilnya," kata Raline Shaha saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Lewat film Eating Our Way to Extinction, penonton diperlihatkan berbagai konflik lingkungan yang terjadi di seluruh dunia.

Penonton diajak berdiskusi tentang hilangnya hutan dan perubahan cuaca ekstrem akibat peternakan hewan.

Sederet akademisi dan ahli terkemuka juga turut andil dalam menggambarkan buruknya kondisi bumi.

Raline Shah mengatakan film ini dapat menjadi mediator yang lebih ramah untuk menyampaikan pesan agar menjaga bumi dengan baik.