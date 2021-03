3 Jawara EMPC 2020 Hadir dengan Karya Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Tiga produser muda berbakat, Tebedayeng, Ryuzaki Rama dan Quickbuck siap menggebrak industri musik elektronik melalui karya terbaru berjudul Let You Go, I’ve Found, dan Take Me.

Mereka berkolaborasi RayRay (Female DJ peringkat 16 dunia Djane Top 100 tahun 2020), Kamasean Idol dan Charita Utami (vokalis band Midnight Quickie). Tiga karya apik tersebut diluncurkan perdana pada 19 Maret 2021.

Perilisan tiga single itu merupakan reward bagi Tebedayeng, Ryuzaki Rama dan Quickbuck setelah menjuarai Electronic Music Producer Contest (EMPC) 2020 yang diinisiasi oleh Iceperience.id.

Mereka dipilih oleh para juri yakni Dipha Barus, Winky Wiryawan, dan Eka Gustiwana serta DJ kaliber internasional Yellow Claw, usai menyaring dari 490 produser musik dan 576 track lagu yang didaftarkan pada kompetisi bergengsi ini.

Dipha Barus menuturkan, terpilihnya tiga jawara ini tak lepas dari proses kurasi ketat untuk mendapat hasil yang optimal dari kompetisi itu.

“Bukan hanya urusan teknis bermusik, pada saat berjalannya EMPC dari awal hingga akhir banyak program yang dapat menjadi bekal para finalis untuk mampu eksis di industri musik,” kata Dipha Barus, dalam keterangan tertulis, Senin (29/3).

Perwakilan Iceperience, Sigit Diapsoputra menambahkan, kemenangan itu merupakan awal dari jalan panjang meraih kesuksesan di panggung musik elektronik baik di Indonesia maupun kancah internasional.

“Dengan membawa misi #localICEmovement, kami rutin menyelenggarakan beberapa program, salah satunya ialah EMPC yang tahun ini melahirkan tiga jawara,” ujar Sigit Diopsoputra.