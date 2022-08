4 Hasil Pertemuan Guru Lulus PG dengan Kemendikbudristek, Rasanya 'Nano-Nano'

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Iswadi menyampaikan hasil pertemuan dengan pejabat Kemendikbudristek.

Pertemuan dihadiri Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani, Kabid Perencanaan GTK Andika. Juga para pengurus pusat GLPGPPPK di antaranya Iswadi, Nuri, Fulkan, dan beberapa perwakilan daerah.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Kemendikbudristek pada Rabu (10/8), terungkap sejumlah informasi penting dari pejabat Kemendikbudristek, yaitu:

1. Data excel yang beredar mengenai penempatan by nama by address adalah tidak benar karena itu adalah masih simulasi.

2. Kuota PPPK yang diajukan panselnas kepada Pemda sudah final.

3. By Name by address penempatan PPPK belum final.

4. Juknis pelaksanaan PPPK rekrutmen tahun 2002 turun awal September.

Menurut Iswadi, hasil audiensi hari ini belum memuaskan guru lulus PG. Sebab, masih banyak yang tidak bisa ditempatkan, yaitu guru bahasa Inggris dan PKWU.