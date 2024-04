4 Manfaat Suka Minum Air Rebusan Daun Kelor Campur Madu, Bikin Pasangan Betah di Kamar

jpnn.com, JAKARTA - DAUN kelor merupakan salah satu tanaman herbal populer yang memiliki berbagai manfaat sehat.

Pasalnya, tanaman yang daunnya berbentuk oval itu punya banyak manfaat baik untuk kesehatan tubuh khususnya dalam hubungan ranjang.

Sebuah penelitian dalam International Journal of of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor mampu memicu produksi hormon testosteron dalam tubuh.

Sehingga mengonsumsi daun kelor secara rutin, bisa membantu pria menyeimbangkan kadar hormon seperti semula dan hasrat bercinta akan nyala kembali.

Cara pengolahannya pun mudah, daun kelor dicuci bersih, kemudian direbus dan didiamkan sejenak. Campur madu secukupnya untuk menambah rasa manis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kepuasan di ranjang

Daun kelor kaya kandungan antioksidan yang mampu meningkatkan vitalitas pria.

Sebab antioksidan bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan saraf, jaringan, dan neuron otak.