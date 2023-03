5 Alasan Ganjar Pranowo Tolak Israel Ikut Piala Dunia U-20 di Indonesia

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyatakan sikapnya atas rencana tentang keikutsertaan Israel pada ajang Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia.?

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak mau tim nasional atau timnas dari negara yang menjajah Palestina tersebut mengikuti Piala Dunia U-20 pada 20 Mei-11 Juni 2023.

“Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama, (Piala Dunia U-20) tanpa kehadiran Israel,” ujar Ganjar melalui layanan pesan singkat, Kamis (23/3).

Gubernur Ganjar memiliki sederet alasan soal sikapnya itu. Berikut ini lima argumen yang mendasari penolakannya atas rencana Israel mengikuti Piala Dunia U-20 di Indonesia:

1. Pegang teguh amanat Bung Karno

Ganjar menyatakan Bung Karno dikenal tegas dan konsisten dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina.

Menurut Ganjar, Presiden Pertama RI itu menggunakan berbagai forum internasional, seperti Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non-Blok (GNB) dan The Conference of The New Emerging Forces (CONEFO) untuk membela Palestina dari penjajahan Israel.

“Sebagai kader PDI Perjuangan, saya memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina yang telah disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan The Conference of The New Emerging Forces,” tuturnya.