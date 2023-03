Ganjar Pranowo Menolak Kehadiran Israel di Piala Dunia U-20

jpnn.com - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu dari kalangan yang menolak keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20, yang digelar di Indonesia 20 Mei-11 Juni 2023.

Ganjar menyebut sikapnya itu bukan tanpa alasan.

Suami dari Siti Atiqoh mengatakan penolakan itu merupakan perwujudan komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan Palestina, sesuai amanat Presiden pertama RI Soekarno.

Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar berpegang teguh dengan amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, maupun dalam Conference of the New Emerging Forces, harus saya pegang. Jadi, ya ikut amanat beliau," katanya di Semarang, Kamis (23/3), seperti dikutip dari JPNN Jateng.

Ganjar mengaku terus mengamati berita-berita soal kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina.

"Penting untuk tetap menyuarakan dukungan kepada perjuangan Palestina merdeka," ujar pria kelahiran Karanganyar 26 Oktober 1968 ini.

Ganjar mendukung sikap PDI Perjuangan yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia.