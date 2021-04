50 Tahun Tanto Intim Line, Perluas Rute dan Maksimalkan Pelayanan

jpnn.com, SURABAYA - Founder Tanto Intim Line, Herman Hartanto mengaku selalu memegang teguh kalimat to create a win-win situation for our customers, employees and shippers, to grow and prosper together dalam menjalankan roda perusahaan.

Keinginan untuk maju bersama membuat Tanto Intim Line selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan kerja sama solid kepada semua pihak.

Hal itu pula yang mengantarkan Tanto Intim Line menjadi perusahaan shipping terkemuka di tanah air di usia yang ke-50. Pada 1 April 2021, Tanto Intim Line memasuki usia emas, yakni 50.

Baca Juga: Baca Nih Aturan Perjalanan Transportasi Laut Saat Liburan

Perusahaan yang berdiri sejak 1971 tersebut tak henti menggalakkan inovasi.

Hasilnya, kiprah yang terus melejit di industri tranportasi laut berbasis kontainer.

Herman menuturkan, pencapaian tersebut merupakan buah dari sinergi yang baik dengan seluruh elemen. Mulai dari karyawan yang solid hingga mitra kerja yang saling percaya.

"Kami memiliki banyak relasi. Semuanya merupakan partner yang baik dan mendukung kemajuan kami. Jika sekarang kami meraih kesuksesan, maka itu juga karena dorongan dari mitra kerja kami," katanya.

Herman meyakini, kebahagiaan bakal berlipat ganda jika dirayakan dengan berbagi.