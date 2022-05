7 Buku Rekomendasi Maudy Ayunda, Mana yang Pernah Kamu Baca?

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Maudy Ayunda dikenal publik sebagai artis multitalenta yang memiliki segudang prestasi.

Hal tersebut tak mengherankan, mengingat salah satu hobi dari pelantun Perahu Kertas ialah membaca.

Lulusan Stanford University itu bahkan tak segan merekomendasikan buku yang dia suka melalui akunnya di Instagram.

Simak deretan buku yang pernah direkomendasikan Maudy Ayunda.

1. Sapiens - Yuval Noah Harari

Buku ini membahas tentang riwayat singkat peradaban umat manusia. Pengarang mengulas mengenai perubahan manusia yang semula dianggap sebagai satu spesies hewan menjadi makhluk beradab.

2. Why I'm No Longer Talking to White People About Race - Reni Eddo-Lodge

Selanjutnya, ada buku karya Reno Eddo-Ladge. Buku ini mengajak pembaca berdiskusi tentang problematika rasisme di Inggris.

Why Im No Longer Talking About Race mengulas tentang berbagai masalah yang ada di sekitar kita.

3. Vox - Christina Dalcher

Buku ini selesai dibaca oleh Maudy Ayunda hanya dalam kurun dua hari saja.