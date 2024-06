8 Tahun Berturut-turut, BAT Indonesia Raih Penghargaan HR Asia Awards

jpnn.com, JAKARTA - BAT Indonesia menerima penghargaan bergengsi HR Asia Awards sebagai Best Companies to Work for in Asia 2024.

Tahun ini menjadi yang kedelapan BAT Indonesia meraih penghargaan yang digelar oleh Business Media International (BMI) tersebut.

BAT Indonesia menjadi salah satu dari 13 perusahaan yang berhasil meraih Golden Award.

Kategori penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang berhasil mempertahankan posisi bergengsi selama minimal lima tahun berturut-turut.

HR Asia Award merupakan salah satu penghargaan terkemuka dalam industri pengelolaan sumber daya manusia.

Setiap perusahaan terpilih harus mengikuti serangkaian proses evaluasi yang sangat ketat, yakni proses screening, survei terhadap karyawan dengan menggunakan Total Engagement Assessment Model (TEAM), proses audit, hingga presentasi di hadapan para dewan juri kredibel dari berbagai bidang.

Penghargaan ini diterima langsung oleh William Lumentut, Presiden Direktur BAT Indonesia dan Jonathan Sembiring selaku Direktur HR & Inklusi BAT Indonesia pada Jumat (31/5) di Jakarta.

“Sebuah kehormatan bagi BAT Indonesia untuk dapat mempertahankan prestasi ini selama delapan tahun berturut-turut. Penghargaan ini bukti bahwa di tengah dinamika transformasi yang terjadi, kami masih bisa mempertahankan kualitas kami sebagai salah satu tempat terbaik untuk bekerja," ujar Jonathan.