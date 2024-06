ACC Dinobatkan sebagai Best Company to Work for in Asia

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan pembiayaan dan layanan pengembangan teknologi informasi, Astra Credit Companies (ACC) dinobatkan sebagai Best Company to Work in Asia dalam rangkaian HR Asia Awards 2024.

ACC juga mendapatkan tiga special awards lainnya yaitu Most Caring Company Awards, Diversity, Equity, and Inclusion Awards serta Sustainable Workplace Awards.

"Penghargaan ini bukti komitmen untuk menjadikan ACC sebagai tempat bekerja yang nyaman dan terbaik untuk karyawan," kata Matilda Esther, Chief Human Capital Officer ACC dalam keterangannya, Selasa (7/3).

Best Companies to Work for in Asia adalah ajang penghargaan untuk perusahaan-perusahaan terbaik di Asia.

ACC mendapatkan skor penilaian praktik sumber daya manusia (SDM) di atas rata-rata secara keseluruhan, terutama untuk kategori komitmen perusahaan dalam menjaga kesejahteraan karyawan, budaya inklusif dan kolaboratif, serta memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan untuk menjadi perusahaan terbaik dengan memprioritaskan kesejahteraan karyawan melalui berbagai skema benefit serta tunjangan untuk karyawan dan keluarganya.

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang suportif, ACC memfasilitasi berbagai employee recognition events, mulai dari people awards, Branch Awards, Innovation Awards, dan masa kerja.

Penghargaan terbaru yang diterima ACC di ajang HR Asia Awards adalah Diversity, Equity, dan Inclusion Awards dan Sustainable Workplace Awards.