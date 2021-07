Ada Momen Hening di Awal Upacara Pembukaan Olimpiade Tokyo 2020

jpnn.com, TOKYO - Upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 sedang berlangsung di Stadion Nasional Tokyo, Jumat (23/7) malam WIB.

Meski tanpa banyak penonton, hanya tamu undangan, opening ceremony ini masih terlihat semarak.

Namun, di awal pembukaan sempat hadir momen hening yakni mengenang insiden pembantaian Munchen yang menewaskan atlet Israel pada Olimpiade Munchen 1972.

Upacara pembukaan Tokyo 2020 ditandai dengan kembang api yang memeriahkan langit malam Kota Tokyo.

Let's look back on the incredible journey the #Olympics flame took from Greece???????? to Tokyo????????



This journey has lasted a long time, serving as a light at the end of the tunnel for so many and it is nearly complete. ????#UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/FAD38NZMTW — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021