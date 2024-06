Agro Food Expo Berlangsung di Jakarta Convention Center, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Garden of Europe - In Quality We Trust, program yang didanai bersama dari Eropa yang dirancang untuk berpartisipasi dalam Agro Food Expo bakal berlangsung di Jakarta Convention Center, dari tanggal 13 hingga 15 Juni.

Anda dapat menemukan program ini di stand A5, yang menampilkan apel dan kiwi Eropa yang bergizi dan berair, mewakili kualitas dan rasa terbaik dari lanskap pertanian Eropa.

Dengan jumlah penduduk melebihi 240 juta jiwa, Indonesia menghadirkan pasar yang luas bagi produk makanan dan minuman baik dari produsen lokal maupun internasional.

Baca Juga: Kebun Anggur Firizco Berkonsep Cafetaria Hadir jadi Destinasi Agrowisata Baru di Bandung Barat

Agro Food Expo menawarkan platform penting untuk program "Taman Eropa - Dalam Kualitas yang Kami Percayai" untuk memperkenalkan para profesional industri, pemangku kepentingan, dan peminat produk-produk terbaik Eropa.

Selain menampilkan beragam buah-buahan berkualitas tinggi, program ini juga akan menyoroti praktik berkelanjutan yang diterapkan dalam budi daya buah-buahan tersebut.

Acara ini juga akan menjadi peluang untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan prospek baru dalam sektor pertanian Indonesia.

Melalui partisipasinya, program “Garden of Europe – In Quality We Trust” bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan mitra Indonesia, menjalin hubungan bisnis baru, dan mempromosikan kualitas produk Eropa yang luar biasa.

Pengunjung stan dapat merasakan secara langsung kesegaran, rasa, dan manfaat nutrisi dari kiwi dan apel Eropa.