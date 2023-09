Akhirnya Sapa Penggemar, Kim Bum Buka Acara Fan Meeting dengan Menyanyikan Lagu Ini

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aktor Kim Bum akhirnya menyapa penggemarnya dalam acara fan meeting bertajuk Between U and Me, di Grand Ballrom Hotel Kempisnki, Jakarta Pusat, Minggu (3/9).

Berdasarkan pantauan, para penggemar terlihat begitu antusiasme menantikan kehadiran aktor asal Korea Selatan itu.

Tepat pukul 19.00 WIB, Kim Bum pun memasuki area fan meeting dan hadir di atas panggung.

Sontak, para penggemar langsung bersorak sorai menyambut kedatangan Kim Bum.

Aktor 34 tahun itu pun menyanyikan salah satu lagu OST Tale of The Nine Tailed.

Para penggemar pun menikmati lagu yang dinyanyikan oleh Kim Bum.

Sesekali seruan dan teriakan antusiasme terdengar dari para penonton.

Selanjutnya, pria kelahiran 7 Juli 1989 itu menyapa para penggemar dengan menggunakan bahasa Indonesia.