Aktris BF Ini Baik Sekali, Sumbangkan Penghasilannya untuk Bantu Warga di Masa Pandemi

jpnn.com, NEW YORK - Penderitaan jutaan orang akibat pandemi penyakit virus corona 2019 (COVID-19) telah mengetuk hati bintang film dewasa Asa Akira. Aktris blue film (BF) berdarah Jepang yang berkiprah di Amerika Serikat (AS) itu bakal mendonasikan penghasilannya dari Pornhub untuk membantu penyediaan bahan pangan bagi kalangan manula dan warga yang terisolasi.

Peraih AVN Female Performer of The Year Award itu menjaminkan penghasilannya selama April dari Pornhub untuk pada sebuah rumah sakit di New York. Akira juga mengunggah foto dirinya yang hanya mengenakan lingerie untuk menggalang dana.

“Aku telah memutuskan bahwa bulan ini aku akan mendonasikan sebagian penghasilan dari Pornhub untuk organisasi yang membantu manula, orang-orang dengan sistem kekebalan lemah, serta kalangan rawan di komunitas kita untuk memperoleh bahan-bahan kebutuhan pokok,” ujarnya.

Akira telah bekerja sama dengan Pornhub untuk mendukung kegiatan amalnya itu. Mantan pasangan aktor BF Toni Ribas di kehidupan nyata itu juga telah memilih lembaga bernama Heart of Dinner untuk menyalurkan donasinya.

Kemurahan hati Akira pun menuai pujian dari para penggemarnya. Ada yang menganggap bintang kelahiran 3 Januar 1986 itu telah membawa manfaat bagi New York, bahkan menyebutnya seperti malaikat.

Akira memperoleh AVN Female Performer of The Year Award pada 2013. Dia menjadi orang kedua Asia yang menyabet penghargaan bergengsi di industri film dewasa itu.

Pesohor asal Manhattan, New York itu telah membintangi lebih dari 300 judul film. Laman The Richest menyebut kekayaan Akira mencapai USD 3 juta atau sekitar Rp 45 miliar.(nypost/jpnn)