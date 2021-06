Alasan Britney Spears Belum Tampil Lagi di Panggung

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Britney Spears mengaku masih belum tahu kapan dirinya akan bernyanyi lagi.

Britney Spears terakhir kali tampil di hadapan publik pada Oktober 2018 di Formula One Grand Prix, Austin, Texas, pada akhir tur dunia Piece of Me.

"Apakah saya akan tampil di panggung lagi? Saya tidak tahu," kata Britney dalam video yang diunggah melalui akunnya di Instagram, dikutip dari Reuters, Sabtu (19/6).

Mantan kekasih Justin Timberlake itu mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang bersenang-senang.

"Saya sedang menjalani transisi hidup dan saya menikmatinya," lanjut Britney.

Pernyataan pelantun Sometimes itu dibuat setelah muncul banyak permintaan dari penggemar yang ingin mendapat kepastian bahwa idolanya dalam keadaan baik-baik saja.

Baca Juga: Britney Spears Tanggapi Fitnah soal Rehab Mental

Britney sebelumnya diduga tidak bisa berbuat sesuatu di luar keinginannya dan mengirimkan pesan tersirat untuk meminta bantuan lewat unggahan Instagram.

Unggahan ini juga dibuat sepekan jelang rencana Britney bicara tentang konservatori yang mengatur kehidupan pribadi serta bisnisnya sejak gangguan kesehatan mental pada 2008. (antara/jpnn)



Video Terpopuler Hari ini: