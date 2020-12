Britney Spears Rilis Single Baru di Ultah ke-39

jpnn.com, JAKARTA - Britney Spears menandai ulang tahunnya ke-39 dengan merilis lagu berjudul Swimming in The Stars.

Menurutnya, lagu tersebut sebenarnya lagu lama yang belum pernah dipubilikasikan oleh diva pop ini.

Menariknya, lagu yang diproduksi oleh label rekaman miliknya, RCA Records itu bisa dipesan dalam bentuk vinyl eksklusif.

Vinyl deluxe edisi terbatas baru dari album Spears tahun 2016 "Glory" juga akan menyertakan lagu dan gambar lain yang sebelumnya belum dirilis, meskipun detailnya tidak diumumkan.

Vinyl tersebut tersedia pada 4 Desember, hadir setelah serangkaian aktivasi penggemar yang telah menempatkan album itu kembali di Top 10 di iTunes.

"Swimming in the Stars" adalah hasil dari album studio terbaru Spears, "Glory," yang dirilis pada Agustus 2016; ini adalah lagu kedua yang muncul dari sesi, setelah "Mood Ring (by Demand)," yang tidak disertakan pada rilis asli atau edisi deluxe.

Album ini mendapat pembaruan pada sampul di bulan Mei yang mengejutkan banyak penggemar, mengubah tampilan sampul yang semula merupakan potret Britney dengan hiasan berenda menjadi bidikan seluruh tubuh di oasis gurun, lengkap dengan rantai dan bikini daun emas.

Multi-platinum sekaligus ikon pemenang Grammy Award yang memiliki hampir 150 juta rekaman di seluruh dunia, menjual lebih dari 70 juta album, single, dan lagu di AS saja.