Alasan CSIIS Minta Menkes Budi Cabut Surat Imbauan, Mohon Disimak

jpnn.com, JAKARTA - Center For Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mencabut imbauan penundaan belanja alat kesehatan Antropometri kit dan USG 2D.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan surat imbauan nomor PR 01.01/801/2022 pada 7 Februari 2022 dan nomor PR.01.01/1/ 2837/2022 pada 26 Januari 2022.

Keduanya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

Baca Juga: Menkes Budi Siap Membantu Proses Mediasi IDI dan Terawan

Surat yang diterbitkan pada 7 Februari berisi imbauan penundaan sementara proses pengadaan USG 2D dan penyediaan makanan tambahan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2022.

Kemudian, surat lainnya berisi imbauan penundaan Antropometri kit yang juga bersumber dari DAK fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2022.

Direktur Eksekutif CSIIS Moh Sholeh Basyari mengatakan kedua surat imbauan tersebut perlu segera dicabut.

Menurut dia, Antropometri kit dan USG 2D menjadi sarana penunjang utama dan implementasi dari program penurunan stunting serta angka kematian ibu dan bayi.

"Dua hal ini, kesehatan ibu dan penurunan stunting adalah bagian dari pemenuhan layanan dasar bidang kesehatan yang menjadi target RPJMN tahun 2020-2024," kata Sholeh, Minggu (17/4).