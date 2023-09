Aldi Taher Ungkap Kebaikan Jessica Iskandar

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian Aldi Taher mengungkap kebaikan aktris Jessica Iskandar.

Dia mengatakan bahwa Jessica Iskandar berniat memberikan ranjang untuk dirinya dan istri.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Aldi Taher melalui akun miliknya di Instagram.

Pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu membeberkan bukti sebuah pesan dari Jessica Iskandar.

"Aldi, ranjang mau dikirim kapan?" tulis Jessica Iskandar, Rabu (6/9).

Mendapat ranjang dari Jessica Iskandar, Aldi Taher mengaku sangat berterima kasih.

Dia memuji Jessica Iskandar yang selalu baik dari zaman dahulu.

"Masyaallah alhamdulillah memang sahabat gue, Jessica Iskandar, ini baik banget dari dahulu, benaran lo dia kirim ranjang buat aku sama istriku buat rumah baru kami yang masih kosong," puji Aldi Taher.