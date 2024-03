Ali Dipastikan Tampil dalam Fuji Rock Festival 2024 di Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Indonesia, Ali dipastikan akan tampil dalam salah satu festival musik terbesar, Fuji Rock Festival 2024 di Jepang.

Adapun Fuji Rock Festival tahun ini bakal diadakan pada 26, 27, dan 28 Juli 2024 di Jepang, tepatnya di kawasan Naeba Ski Resort.

Ali dijadwalkan beraksi pada hari ketiga yakni Minggu, 28 Juli 2024 mendatang.

"Live at Fuji Rock Festival 2024 this summer. Japan let's get funky," ungkap Ali melalui akun resmi di Instagram baru-baru ini.

Grup 'mid east beats' yang beranggotakan John Paul Patton (drum), Arswandaru Cahyo (vokal/bass), dan Absar Lebeh (gitar) itu akan sepanggung dengan sejumlah musisi ternama di Fuji Rock Festival 2024.

Ali menjadi bintang tamu bersama nama-nama seperti Noel Gallagher, Turnstile, SZA, Kraftwerk, Peggy Gou, Beth Gibbons, Tokyo Ska Paradise, dan lainnya.

Ini bukan kali pertama Ali menjajal panggung luar negeri. Ali sebelumnya sempat menggelar tur konser Crystal San Tour di Australia.

Pada Mei hingga Juni 2024 mendatang, Ali juga dijadwalkan menjalani tur ke beberapa kota di Eropa.