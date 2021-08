Andriy Shevchenko Berpisah dengan Ukraina

jpnn.com, KYIV - Mantan bintang AC Milan Andriy Shevchenko resmi meninggalkan jabatannya sebagai pelatih timnas Ukraina.

Shevchenko yang telah lima tahun menangani Zhovto-Blakytni -julukan timnas Ukraina- mengumumkan bahwa tugasnya sebagai pelatih tim nasional berakhir hari ini.

Pria berusia 44 tahun itu memilih tak memperpanjang kontraknya sebagai juru taktik Ukraina.

Sheva -panggilan akrab Shevchenko- ditunjuk sebagai kepala pelatih Ukraina pada 2016 dan memimpin 52 pertandingan, termasuk lima laga di EURO 2020.

Today, my contract with the Ukrainian Football Association came to the end. I spent five years with the National team. It was hard work that proved that we are capable of playing modern football. I am grateful… https://t.co/sEOi4Yfskp ???????????????? pic.twitter.com/eq6NhU5wfZ — Andriy Shevchenko (@jksheva7) August 1, 2021