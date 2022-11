Angka Kemiskinan di Daerah ini Cukup Banyak, Mendekati 100 Ribu Jiwa

jpnn.com - KULONPROGO - Angka kemiskinan di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terbilang cukup tinggi.

Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebut angka kemiskinan di Kulon Progo sebanyak 90.020 jiwa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 ribu jiwa atau 3,44 persen masuk kategori kemiskinan ektrem.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Triyono di Kulon Progo, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) saat sedang melakukan pendataan 'by name by address' untuk mempermudah penanganannya.

"Kami mendapat data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), angka kemiskinan di Kulon Progo sebanyak 90.020 jiwa."

"Kami diminta memilah sendiri data tersebut. Hasilnya, 15.000 jiwa masuk kategori kemiskinan ekstrem," ujar Triyono di Kulon Progo, DIY, Senin (21/11).

Menurut Triyono, kemiskinan ekstrem harus diselesaikan sampai nol hingga 2024, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo.

Karena itu, Kulon Progo mengembangkan program pengentasan kemiskinan berbasis lokus.