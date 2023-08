Asal-Usul Nama Indonesia, Istilah Asing Gagasan Tokoh Skotlandia

jpnn.com, JAKARTA - Bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-78 pada Kamis (17/8). Hari ulang tahun itu didasarkan pada tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Nama Indonesia bukanlah istilah asli dari Nusantara. Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh tokoh asing bernama James Richardson Logan.

Pria asal Skotlandia itu mengajukan istilah ‘Indonesia’ pada 1848. Saat itu, J.R. Logan -nama kondangnya- membuat makalah berjudul Customs Commons To The Bill Tribes Bordering on Assam and Those of Indian Archipelagos.

Baca Juga: Sejarah Membuktikan Bahwa Indonesia Merupakan Bangsa Besar dan Penguasa Iptek

Makalah itu dimuat dalam Journal of The Indian Archipelago and Easter Asia.

“J.R. Logan inilah yang mula-mula sekali menggunakan nama Indonesia,” demikian penjelasan Prof. Dr. Slamet Muljana dalam bukunya yang berjudul Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara.

Peraih gelar doktor di bidang filologi dari Universitas Louvain, Belgia, itu memaparkan ada anggapan tentang tokoh yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia ialah A. Bastian.

Namun, Prof. Slamet menepis asumsi itu. Menurut dia, Bastian baru menggunakan istilah ‘Indonesia’ beberapa puluh tahun setelah makalah J.R. Logan.

“Baru pada tahun 1884 A. Bastian menggunakan kata Indonesia. Kemudian kata Indonesia menjadi populer di pelbagai karangan sarjana Belanda,” tutur Slamet dalam bukunya yang dirilis pada 1964 itu.