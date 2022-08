Asyik, Instagram Akan Hadirkan Fitur untuk Unggah Foto, Lebih Menarik

jpnn.com - Instagram mengumumkan akan kembali menghadirkan fitur baru untuk penggunanya.

Adapun fitur tersebut ialah untuk konten foto dalam bentuk rasio 9:16 atau vertikal memenuhi layar.

Kabar kehadiran fitur itu langsung diungkapkan CEO Instagram Adam Mosseri dalam sesi mingguan rutin bertajuk 'Ask Me Anything'.

Menurut dia fitur baru itu akan bisa digunakan oleh pengguna baik dalam format video maupun foto di Instagram.

"Jadi, kami memastikan saat ini untuk keduanya diperlakukan secara setara," kata Adam dikutip dari The Verge, Sabtu (6/8).

Foto vertikal penuh dengan rasio 9:16 itu akan hadir dalam satu atau dua minggu ke depan untuk masa uji coba.

Sebelum rencana itu diumumkan, unggahan konten foto di Instagram memang sudah bisa diunggah secara vertikal.

Namun, tidak dapat memenuhi layar karena rasio yang saat digunakan, yaitu 4:5.