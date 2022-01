Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Menanti Kelahiran Anak Pertama, Begini Persiapannya

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah menunggu kelahiran anak pertama.

Buah hati mereka diprediksi lahir pada bulan depan yakni Februari 2022.

Sebelum proses persalinan, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kerap membagikan momen kebersamaan.

Mereka melakukan sejumlah persiapan jelang lahirnya sang buah hati ke muka bumi.



Salah satunya yakni mempersiapkan kamar mewah untuk calon bayi tersebut.

Tidak hanya itu, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar juga sudah menyiapkan nama untuk bayi perempuan mereka.

Baru-baru ini, Atta Halilintar juga memberikan hadiah mobil listrik untuk Aurel Hermansyah.

Dia ingin sang istri bahagia menjelang melahirkan anak pertama.

"Masyaallah see you soon my princess," ungkap Atta Halilintar dalam News RCTI+ baru-baru ini.