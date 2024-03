Awal 2024, Prodi Teknologi Pangan Unika Atma Jaya Raih Akreditasi Unggul

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Teknobiologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (FTb UAJ) berhasil meraih prestasi dan membawa Prodi Teknologi Pangan memperoleh Akreditasi Unggul pada awal 2024.

Rektor Unika Atma Jaya, Prof Dr.dr. Yuda Turana, Sp. S (K) mengatakan bahwa keberhasilan tersebut membawa harapan baru bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi pangan.

Namun, kata Prof. Yuda, FTb UAJ tidak berhenti pada pencapaian tersebut, fakultas yang dibentuk pada 2002 ini juga telah memperluas jaringan kerja sama internasionalnya dengan berbagai institusi pendidikan.

"Salah satunya adalah menjalin kerja sama pendidikan fast track S1-S2 dengan Università Cattolica del Sacro Cuore Italia," ucap Rektor Unika Atma Jaya, Prof Dr.dr. Yuda Turana, Sp. S (K), di Jakarta, Selasa (12/3).

Menurut Prof. Yuda, dalam kerja sama ini, mahasiswa S1 Teknologi Pangan dari Unika Atma Jaya memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 di Italia. Hal yang menarik adalah total waktu kuliah S1 dan S2 dapat diselesaikan hanya dalam rentang waktu 5 tahun.

Dia berharap kerja sama itu akan membuka peluang luas bagi mahasiswa Teknologi Pangan untuk mendapatkan pengalaman pendidikan internasional yang berkualitas serta menambah wawasan tentang

teknologi pangan di tingkat global.

"Dengan menghadirkan perspektif internasional, Prodi Teknologi Pangan Unika Atma Jaya bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga ahli yang mampu bersaing di pasar global," ungkap Prof. Yuda.

Kemudian, lanjutnya, rencana ke depan yang tengah dipersiapkan oleh FTb UAJ adalah mempersiapkan akreditasi internasional melalui lembaga The Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering,

Informatics, Natural Sciences and Mathematics (ASIIN).

Prof. Yuda menegaskan akreditasi ini diharapkan dapat mengukuhkan posisi Prodi Teknologi Pangan Unika Atma Jaya sebagai program studi yang berkualitas dan mampu memenuhi standar internasional dalam penyelenggaraan pendidikan dan riset di bidang teknologi pangan.