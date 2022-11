Axioo Ajak Kepala SMK untuk Ikuti Konferensi Pendidikan di Singapura

jpnn.com, JAKARTA - PT Tera Data Indonusa Tbk (Axioo) bersama Intel mengajak 8 Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, dan guru SMK dari Jawa hingga Papua untuk mengikuti konferensi pendidikan tingkat Asia, yakni Edutech Asia 2022.

Acara bertema Inspiring The Next Generation Across Asia, Konferensi, dan expo itu digelar di Marina Bay Sands, Singapura, pada 9-10 November 2022.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Axioo kepada dunia pendidikan vokasi di Indonesia.

Acara itu dihadiri lebih dari 350 pembicara mancanegara dan 200 perusahaan teknologi terkemuka di dunia.

Vice President Corporate Social Impact PT. Tera Data Indonusa Timmy Theopelus mengungkapkan para guru diajak membahas tentang pendidikan dasar, menengah dan vokasi, dan teknologi dalam ruang kelas.

Kegiatan Edutech Asia itu dilakukan untuk membuka mata terhadap perubahan yang terjadi di bidang teknologi pendidikan saat ini.

Dia mengatakan pandemi Covid-19 mempercepat akselerasi adaptasi teknologi di berbagai bidang, terlebih dunia pendidikan.

"Untuk bisa menciptakan lulusan SMK yang terampil, siap kerja, dan berkarakter unggul di zaman pascapandemi ini, penggunaan teknologi, dan implementasi kurikulum industri yang tepat menjadi suatu keharusan," kata dia dalam siaran persnya, Minggu (20/19).