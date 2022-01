Ayah Isyana Sarasvati Dirawat di Rumah Sakit, Mohon Doanya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati mengabarkan bahwa ayahnya, Sapta Dwikardana tengah dirawat di rumah sakit.

Hal tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram Story.

"Get well soon, pa," ungkap Isyana Sarasvati, Minggu (23/1).

Pelantun Kau Adalah itu menyertakan foto tangan sang ayah yang terpasang infus.

Isyana Sarasvati mengatakan bahwa keluarga terus berdoa untuk ayahnya.

"Kita semua di sini menemani dan terus mendoakan agar lekas pulih," jelasnya.

Isyana Sarasvati menyemangati ayahnya agar lekas pulih.

Dia yakin sang ayah bisa melewati kondisi ini.