Bamsoet Apresiasi Anggota IMI yang Sukseskan Ajang MotoGP Mandalika

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kerja keras para tokoh Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang berperan menyukseskan ajang MotoGP.

Wakil Ketua Umum Olahraga Sepeda Motor/Roda Dua Sadikin Aksa dan Direktur Olahraga Off The Road Olahraga Sepeda Motor Eddy Saputra dalam struktur MotoGP Mandalika Official Test dan Grand Prix of Indonesia menjadi Chief of Racing Committee (CRC) dan Deputy 1 Racing Committee (DRC1).

"Sadikin Aksa, Eddy Saputra, dan seluruh jajaran pengurus IMI roda dua lainnya telah berbulan-bulan berada di Mandalika mengurus berbagai persiapan untuk menyukseskan MotoGP,'' ujar Ketua IMI ini.

Kerja keras mereka selama berbulan-bulan bersama berbagai pihak lainnya telah membuahkan hasil yang spektakuler.

Para pembalap, kru tim ofisial, penonton, dan bahkan media internasional memberikan pujian.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, IMI memiliki peran besar dalam membantu mempersiapkan kebutuhan man power Marshal sebanyak 426 orang beserta kelengkapannya.

''IMI diminta oleh FIM dan Dorna berkoordinasi dengan pihak Sepang International Circuit (SIC) terkait standardisasi penyelenggaraan kegiatan motorsport, khususnya MotoGP,'' ujarnya.

Para marshal ini berasal dari anggota IMI, komunitas motor, peminat kegiatan motorsport, serta anggota karang taruna dari Lombok dan NTB.