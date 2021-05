Bamsoet Terima Ucapan Idulfitri dari Ketua Parlemen Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima ucapan Selamat Idulfitri dari Ketua Parlemen Singapura Mr. Tan Chuan Jin, melalui sambungan telepon pada Jumat (14/5/21).

Keduanya pernah bertemu di Ruang Kerja Ketua MPR RI pada 18 November 2020, sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia.

“Ucapan Selamat Idulfitri tersebut mengisyaratkan hubungan bilateral yang sangat baik antara Singapura dan Indonesia, baik antarpemerintah (government to government), antar rakyat kedua negara (people to people), maupun antar pelaku bisnis kedua negara (business to business). Selama lebih kurang 54 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara, Singapura telah menjadi mitra strategis bagi Indonesia, baik di kawasan regional maupun internasional,” ujar Bamsoet usai menerima telepon Ketua Parlemen Singapura, di Jakarta, Jumat (14/5/21).

Ketua DPR RI ke-20 bersama Ketua Parlemen Singapura Mr. Tan Chuan Jin sepakat untuk saling mengunjungi setelah pandemi Covid-19 berlalu. Keduanya juga saling mengapresiasi atas kepedulian masing-masing pemerintah dalam penanganan pandemi Covid 19.

“Secara khusus saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian dan bantuan Singapura yang membantu pencarian kapal selam KRI Nanggala-402 yang tenggelam beberapa waktu yang lalu.

Bamsoet berharap hubungan baik dan kerja sama antara kedua negara dapat terus ditingkatkan di semua bidang, yang dapat kita optimalkan melalui hubungan kerja sama antar parlemen kedua negara.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini berharap, Indonesia dan Singapura bisa menjalin kerjasama travel bubble, sehingga masyarakat dari kedua negara bisa saling mengunjungi satu sama lain, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga pandemi Covid-19 tidak menutup seratus persen perjalanan bisnis kedua negara.

Dia menyebut melalui travel bubble, aktivitas dunia usaha kedua negara bisa kembali menggeliat. Dengan perolehan PDB Singapura di tahun 2018 mencapai USD 364,139 miliar dan Indonesia USD 1,04 triliun, memperlihatkan betapa kuatnya perekonomian kedua negara.