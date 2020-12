Band .Feast Bakal Bawakan Lagu Baru di This Is My Wave Concert

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik .Feast bakal meramaikan konser musik This Is My Wave episode ke-9 yang diselenggarakan pada Jumat (18/12) pukul 20.00 WIB.

Band yang diawaki Baskara Putra, Adnan Satyanugraha, Dicky Renanda, Fadli Fikriawan, dan Adrianus Aristo ini menjanjikan sejumlah lagu terbaru mereka.

Perwakilan dari Supermusic, Aloysius Dwiwoko Hertiyono mengatakan, kemunculan band .Feast membawa angin segar dan warna yang berbeda di ranah musik rock Indonesia.

Kolaborasi This Is My Wave Concert dengan .Feast akan menjadi sebuah konser berkualitas untuk para Superfriends yang haus akan musik berdistorsi.

“Dengan karakter musik serta lirik-lirik yang sarat kritik sosial, .Feast adalah salah satu band yang sangat diperhitungkan di skena musik rock Indonesia saat ini,” kata pria yang karib disapa Tiyok ini, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/12).

Menurutnya, kolaborasi dengan .Feast di This Is My Wave Concert pastinya akan memberikan experience yang berbeda untuk semua penikmat musik.

“Semua unsur dari konser musik yang berkualitas bakal tersaji di sini,” ujar Tiyok.

Tampil di This Is My Wave Concert, .Feast mengusung konsep yang justru sedikit melenceng dari warna musiknya. Baskara cs memilih tema set panggung yang didesain layaknya office space alias perkantoran.