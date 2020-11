Tuan Tigabelas Janjikan Kejutan di This Is My Wave Concert

jpnn.com, JAKARTA - Rapper Tuan Tigabelas menjanjikan sejumlah kejutan di konser virtual This is My Wave episode ke-8 yang digelar pada 27 November 2020.

Sejumlah materi lagu telah disusun oleh Tuan Tigabelas untuk memanjakan penonton konser virtual di kanal YouTube Supermusic.

Menariknya, beberapa lagu akan dibawakan dengan sentuhan arransemen baru. Selain itu, ada kolaborasi dengan musisi lain, yaitu Manutized dan Mister Nobody.

“Yang pasti bakalan banyak baru gue sajikan. Ada songlist yang dibuat khusus untuk Superfriends, racikan aransemen musik baru. Juga sajian visual yang bakal menguatkan narasi dari masing-masing lagu,” kata Tuan Tigabelas, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/11).

Aksi musik Tuan Tigabelas di This Is My Wave Concert akan dibagi dalam tiga babak, yakni backstage view, performance, dan interactive chit-chat.

“Sejak awal tertantang banget buat perform di This Is My Wave Concert. Ini sesuatu yang belum pernah gue lakukan tampil dengan kamera 360 derajat,” ujarnya.

Di This Is My Wave Concert, Tuan Tigabelas bakal membawakan sejumlah lagu hitsnya seperti Move, Fought The System, Last Roar, Buta, hingga Kane Abis.

Tak hanya bermodal lagu hits, aksi Tuan Tigabelas di This Is My Wave Concert juga bakal dibalut dengan tata panggung tematik.