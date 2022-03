Bareskrim Lacak Dalang Binomo yang Menjerat Indra Kenz ke Negara-Negara Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penyidikk Bareskrim Polri tengah melacak dalang trading binary option melalui aplikasi Binomo yang menyeret Indra Kenz.

Bareskrim mengeklaim sudah bekerja sama dengan kepolisian di sejumlah negara dalam melakukan pelacakan dalang Binomo tersebut.

"Ada (polisi, red) Amerika, Turki, Singapura, Inggris," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi pada Kamis (17/3).

Guna memuluskan operasi tersebut, penyidik Bareskrim menggandeng Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk berkomunikasi dengan polisi luar negeri.

"Sudah kami lakukan melalui be to be police to police," ujar Brigjen Whisnu.

Jenderal bintang satu itu sebelumnya mengatakan telah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Upaya itu ditempuh Bareskrim lantaran PPATK juga punya kerja sama dengan berbagai negara.

Namun, Whisnu belum bersedia membeberkan lebih jauh berita terkini mengenai perkembangan kasus Binomo.