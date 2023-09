Bea Cukai Berdayakan UMKM dan Rangkul Pelajar se-Indonesia Lewat Ajang PRBC 2023

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai menyelenggarakan kegiatan bertajuk Pekan Raya Bea Cukai (PBRC) 2023.

PBRC diselenggarakan menyambut Hari Bea Cukai yang diperingati setiap tahun pada 1 Oktober.

Kegiatan ini merupakan ajang perlombaan tingkat nasional yang melibatkan lebih dari 83.163 pelajar tingkat SMA dan lebih dari 445 pelaku UMKM dari seluruh penjuru negeri.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar menyampaikan PBRC 2023 merupakan agenda Bea Cukai yang menyasar stakeholders eksternal, mulai dari pelajar SMA/SMK, mahasiswa, akademisi, pengusaha UMKM, asosiasi, perusahaan hingga masyarakat umum se-Indonesia.

"Kegiatan ini telah disiapkan seluruh jajaran Bea Cukai sejak Juni dan acara puncaknya dilaksanakan pada 14 September," kata Encep dalam keterangannya, Selasa (19/9).

Mengusung tema besar 'Kontribusi Berkelanjutan Pemuda-Pemudi Indonesia', PBRC dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan konkret yang terus dipersembahkan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia dalam meningkatkan wawasan dan informasi mengikuti perkembangan dunia, serta optimistis dalam berkompetisi dan mencetak prestasi.

Encep menyampaikan PRBC 2023 diisi berbagai agenda, antara lain Customs and Excise Festival for High School (CEFHS), Customs and Excise Festival for University (CEFU), APBN Week, dan UMKM Week.

Bentuk dari agenda yang dilaksanakan, meliputi sosialisasi pada tingkat pusat dan tingkat daerah, seminar, webinar, perlombaan, acara puncak hingga UMKM Fair yang diselenggarakan secara hybrid.