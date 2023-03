Begini Cara BRI Antarkan UMKM Indonesia ke New York (NY) NOW 2023

jpnn.com, JAKARTA - BRI mengajak nasabah UMKM binaan alumni Brilianpreneur mengikuti event Internasional New York (NY) NOW 2023 (Fall Session) pada Agustus mendatang.

Pada tahapan awal, telah terpilih 25 UMKM Alumni yang produknya merupakan kategori kriya dan diikutkan dalam kegiatan kurasi yang dilaksanakan pada 8 Maret 2023 bertempat di Brilian Center, BRI Jakarta dengan menghadirkan Kurator dari Amerika Serikat, Jeniffer Isaacson.

Dalam rangkaian kurasi itu, Jennifer memberikan seminar dalam upaya mempersiapkan partisipasi UMKM Alumni Brilianpreneur dalam NY NOW 2023 yang akan dihadiri oleh beberapa Buyers kunci seperti Anthropologie, Macy’s, Bed Bath and Beyond, Bloomingdales, Homegoods, Target, Walmart, dan Urban Outfitters untuk mencari supplier berbagai produk terbaru.

Partisipasi BRI di NY NOW 2023 tersebut merupakan salah satu rangkaian acara road to UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENUER 2023.

BRI Optimistis produk-produk Alumni Brilianpreneur yang lolos kurasi dapat bersaing dengan produk lainnya dari berbagai negara.

Terlihat dari showcase 25 UMKM dengan berbagai produk yang ditampilkan untuk mengikuti kurasi, antara lain Home Decor & Craft dan Accessories & Beauty,

UMKM dinilai siap menyajikan keunikan, kualitas dan kisah dibalik produk, bahan baku serta material ramah lingkungan hingga pemberdayaan perempuan maupun masyarakat pada proses produksinya.

Direktur Bisnis Kecil & Menengah BRI Amam Sukriyanto menyampaikan pihaknya terus berkomitmen untuk mendampingi pelaku UMKM agar bisa berkembang hingga menembus pasar internasional (go global).