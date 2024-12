Begini Cara Paula Verhoeven Melepas Rindu dengan Anak-anak

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Paula Verhoeven mengungkap momen pertemuan dengan anak-anaknya.

Dalam video yang diunggah di Instagram, istri Baim Wong itu tampak menyempatkan waktu untuk datang ke sekolah buah hati.

"Alhamdulillah datang anak mama," ungkap Paula Verhoeven, Selasa (17/12).

Perempuan berusia 37 tahun itu mengaku sangat rindu kepada anak-anaknya.

Sejak Paula Verhoeven menjalani proses cerai, kedua buah hatinya tinggal bersama Baim Wong.

"I miss you so much, Nak," sambung Paula Verhoeven.

Adapun Baim Wong sempat memberi tanggapan soal Paula Verhoeven yang kerap curhat rindu kepada anak-anaknya.

Dia mengaku selalu memberikan izin kepada Paula Verhoeven untuk bertemu buah hati.