Begini Cara Tommy Yonathan Kumala Dukung Pendidikan Berbahasa Inggris

jpnn.com, JAKARTA - Finalis The New L-Men of the Year 2022, Tommy Yonathan Kumala makin fokus meniti karier.

Tidak hanya di bidang hiburan, dia kini mengembangkan potensi di ranah pendidikan.

Tommy Yonathan Kumala baru saja merintis perusahaan PT Atlaz Belajar Bahasa Dunia yang bertujuan mendukung minat belajar masyarakat.

"Kami sangat mendukung rencana program pemerintah (meningkatkan pendidikan)," kata CEO dan Founder Atlaz, Tommy Yonathan Kumala.

Pria yang mengenyam pendidikan S-2 di Columbia University mengatakan Atlaz merupakan perusahaan startup pembelajaran dengan sistem hybrid atau virtual.

Menurut Tommy Yonathan Kumala, Atlaz bergerak di bidang education technology yang dilengkapi oleh learning management system, Atlaz Academy.



Atlaz menjadi platform pembelajaran bahasa Inggris dengan sistem autopilot yang memadukan kurikulum nasional dan kurikulum dengan standar CEFR internasional. Tujuannya, untuk membantu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dengan cara paling efektif.

"Kami berharap dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris di anak muda Indonesia, yang pada akhirnya menjadi roda untuk Indonesia Maju 2045," jelasnya.

Lulusan dari Universitas Atma Jaya itu menjelaskan, setiap materi pembelajaran dilengkapi dengan video yang berisikan guru virtual dan native speaker.