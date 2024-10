Begini Kesibukan Paula Verhoeven Setelah Digugat Cerai Baim Wong

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Paula Verhoeven mengungkap sejumlah kesibukan yang dijalaninya di tengah proses perceraian dari Baim Wong.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia membagikan beberapa kegiatan seperti pemotretan, ikut kampanye, hingga bermain bersama anak.

"Alhamdulillah acara kemarin berjalan lancar," ungkap Paula Verhoeven menyertakan video mengikuti kampanye salah satu calon kepala daerah di Banten.

Selain itu, perempuan berusia 37 tahun tersebut juga memperlihatkan momen bertemu kedua anaknya.

Paula Verhoeven tampak bermain dan tertawa dengan kedua buah hati.

"I love you so much. Allahummabarik," lanjut Paula Verhoeven.

Diketahui, pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven sedang berada di ambang perceraian.

Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2024.