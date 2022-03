Belanja Makin Mudah Lewat AlloFresh, Barang Bisa Cepat Sampai

jpnn.com, JAKARTA - Trans Retail Indonesia bekerjasama dengan Bukalapak dan Growtheum Capital Partners meluncurkan AlloFresh, sebuah platform belanja kebutuhan sehari-hari secara daring.

Dalam kerja sama ini Bukalapak memiliki saham kepemilikan 35 persen, 55 persen TRANSRetail dan 10 persen oleh Growtheum Capital Partners.

President Bukalapak Teddy Oetomo menjelaskan pihaknya sudah lama menjalin kerja sama dengan Trans Retail Indonesia. Dari situ, keduanya kompak menghadirkan AlloFresh.

"Kami juga sering kali bertukar pikiran dalam beberapa hal. Kami menyadari memiliki visi dan semangat kolaboratif yang sama untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah-ubah cukup pesat. Seperti kata Pak Ben, 'it’s not about online or offline, it’s about online and offline'. Dari pandangan tersebut, lahirlah AlloFresh," seru Teddy.

President Director & CEO PT Trans Retail Indonesia Bouzeneth Benouda menuturkan melihat perubahan pasar yang cukup pesat, pihaknya merasa perlu memanfaatkan kekuatan untuk mampu bersaing di situasi saat ini.

Bouzeneth Benouda menjelaskan saat ini TRANSRetail memiliki 138 gerai di berbagai kota di Indonesia, yang nantinya bisa diintegrasikan melalui AlloFresh.

"Barang dan infrastruktur kami sudah siap. Saat ini kami sedang melakukan testing market di daerah Jakarta dulu hingga nantinya kami melebarkan layanan kami ke seluruh daerah. Ke depannya, semua toko layanan kami bisa terintegrasi dengan AlloFresh dalam mendistribusi seluruh barang di seluruh Indonesia," jelasnya.

Dikombinasikan dengan kekuatan teknologi Bukalapak, pelanggan AlloFresh bisa dengan mudah melakukan pemesanan baik melalui aplikasi/website online maupun melalui fitur “Click & Go” di toko-toko TRANSMart di seluruh Indonesia.