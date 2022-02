Berbusana Merah, Dion Wiyoko Rayakan Imlek Pertama Bareng Putrinya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dion Wiyoko merupakan salah satu selebritas Indonesia yang turut merayakan tahun baru Imlek.

Dion Wiyoko melalui akunnya di Instagram pun mengunggah ucapan selamat Imlek kepada para warganet.

Pemain film Cek Toko Sebelah itu membagikan sebuah video yang menampilkan putri semata wayangnya dengan Fiona Anthony, Gianna Mae Wiyoko.

Dalam video tersebut, Gianna Mae tampak menggemaskan dalam balutan pakaian serba-merah, bandana, dan sepatu berwarna senada. Senyuman pun tercetak di wajah bayi tersebut.

"Gong Xi Fa Cai, Xin Nian Kuai Le. Happy Chinese new year from our family to yours (selamat tahun baru China dari keluarga kami untuk kalian)," tulis Dion Wiyoko melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (1/2).

Ini merupakan perayaan Imlek pertama bagi putri semata wayang Dion Wiyoko dan Fiona Anthony.

Aktor 37 tahun itu menuturkan bahwa mereka hanya akan merayakan di rumah.

"Imlek pertama @giannamaew di rumah saja. Ya, yang penting semuanya sehat dulu," kata Dion Wiyoko.