Berdayakan 10 Ribu UMKM Ekonomi Kreatif, MD Co dan Nobu Bank Jalin Kerja Sama

jpnn.com, TANGERANG - MD Co dan PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) menyepakati kerja sama dalam program pemberdayaan 10.000 UMKM Ekonomi Kreatif khususnya ‘Femalepreneur’ di Indonesia.

Kerja sama ini ditandatangani secara simbolis oleh Merry Riana, Managing Principal MD Co, dan Suhaimin Johan, Direktur Utama Nobu Bank, di Mall Alam Sutera, Tangerang, pada Sabtu, (12/8).

Adanya kesamaan visi antara Nobu Bank dan MD Co dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia, mendorong keduanya menyepakati kerja sama ini.

Keduanya berharap langkah kerja sama yang telah diresmikan ini bisa memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM terutama femalepreneur di Indonesia.

MD Co adalah sebuah Venture Builder yang fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang didirikan oleh Merry Riana dan David Tjokrorahardjo, yang secara konsisten selama 10 tahun terakhir telah menyelenggarakan InspiraFest.

“Nobu Bank, memiliki visi yang selaras dan merasa sangat terhormat mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan MD Co dan Merry Riana dalam mengidentifikasi, mengembangkan, membina dan membuka akses keuangan bagi UMKM Ekonomi Kreatif khususnya para femalepreneurs," papar Suhaimin Johan.

Untuk itu, Nobu Bank menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh, tidak hanya melalui penyediaan permodalan, namun juga pembinaan dan pemberdayaan melalui penyediaan berbagai layanan transaksi perbankan digital seperti layanan mobile banking NobuNeo, layanan Merchant QRIS (QR Code Indonesian Standard), dan kerja sama keagenan melalui NobuBank88 (branchless banking).

Empat layanan ini menjadi business in the box yang ditawarkan Nobu Bank kepada para pelaku UMKM di ajang InspiraFest 2023, yang diharapkan bisa menjadi one stop solution bagi tumbuh kembangnya UMKM, khususnya usaha mikro di Indonesia.(chi/jpnn)