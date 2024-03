Berkat Ini, AKBP Dhovan Raih Penghargaan Asia Choice Awards 2024

jpnn.com, DUMAI - Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktavianton, meraih penghargaan bergengsi 'The Winners of Inspiring Profesional And Leadership Awards 2024' dari Asia Choice Awards.

Penghargaan tersebut diterima AKBP Dhovan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/3/2024).

Dia menerima penghargaan Asia Choice Awards atas dedikasi dan kepemimpinan inspiratif dalam memimpin Polres Dumai.

Keberhasilannya dalam memberantas narkoba dan meningkatkan pelayanan publik menjadikannya sosok yang patut diteladani.

“Penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh personel Polres Dumai dan Polsek Jajaran. Tanpa kerja sama dan dukungan solid dari mereka, saya tidak mungkin bisa meraih penghargaan ini,” ungkap AKBP Dhovan kepada JPNN.com, Minggu (31/3).

AKBP Dhovan juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal atas bimbingan dan arahan yang selalu diberikan.

Dia berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjalin komunikasi proaktif dengan seluruh elemen di wilayah hukumnya.

“Penghargaan ini bukan membuat saya berpuas diri, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegasnya.