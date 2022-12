Berkat Komitmen Ini, Dirut Pertamina Nicke Widyawati Raih Green Leadership Utama

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mendapat penghargaan sebagai Green Leadership Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penghargaan tersebut diterima Nicke Widyawati berkat komitmennya mewujudkan keberlanjutan (sustainability) dan kesesuaian dengan masyarakat dan masa depan (A Future - Fit Society) di lingkungan Pertamina Group.

Di bawah kepemimpinan Nicke Widyawati, Pertamina telah menyiapkan peta jalan transisi energi dan menerapkan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan melalui Sustainability Policy, Strategy & Initiatives yang diimplementasikan di seluruh Pertamina Group.

Tujuannya untuk menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang enviromentally friendly, socially responsible dan good corporate governance.

Nicke Widyawati juga terus mengawal strategi keberlanjutan Pertamina yang dijabarkan dengan 10 Sustainability Focus.

Untuk mencapai fokus keberlanjutan tersebut, dia juga mengembangkan 16 inisiatif yang selaras dengan Future-Fit Society framework.

Ke-16 inisiatif tersebut, yakni net zero roadmap, decarbonization, systemize biodiversity program, Deliver NRE Capacity Commitment (RJPP), Reducing Environmental Footprint, Enhancement of Health & Safety Aspect.

Kemudian Process Safety Management, Promoting Human Rights, Sustainability Focused Research & Innovation, Improve Accessibility to Energy for the Community, Cyber Security Structure and Culture, Enhanced GCG Management System, ESG Operating Model, Evaluate & Implement ESG Financing, ESG Communication & Engagement, dan Blue Carbon Initiatives.