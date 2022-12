Berkinerja Positif, Dirut Bank DKI Raih Indonesia Most Acclaimed CEO 2022

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) Bank DKI Fidri Arnaldy kembali menerima penghargaan Indonesia Most Acclaimed CEO 2022 with Outstanding Leadership in Providing Reliable Banking Service Category Regional Bank.

Fidri dianugerahi penghargaan itu karena dinilai berhasil memimpin transformasi perseroan sejak 2021 dan membawa kinerja keuangan yang positif di tengah kondisi Pandemi Covid-19.

Pemberian penghargaan tersebut diinisiasi oleh media Warta Ekonomi dan diterima langsung oleh Fidri Arnaldy.

Dirut Bank DKI Fidri Arnaldy menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan tersebut.

"Penghargaan ini menjadi pencapaian yang bernilai atas upaya dalam memimpin program Transformasi 5.0 di Bank DKI dan kembali menegaskan bahwa pencapaian kinerja positif diakui oleh berbagai lembaga independen," ucapnya dalam keterangan resmi, Senin (19/12).

Penghargaan Indonesia Most Acclaimed CEO 2022 merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja CEO, presiden direktur, dan direktur utama dari berbagai kategori industri, seperti agribisnis, asuransi jiwa dan umum, energi, ritel, hingga perbankan.

Penilaian dilakukan berdasarkan metode desk research, media monitoring, dan expert panel dalam melihat kualitas pemimpin, seperti kinerja perusahaan selama 2021-2022, serta analisis konten dengan melihat berbagai sentimen positif yang muncul di media.

Selain penilaian atas kinerja perusahaan dan citra perusahaan tersebut, beberapa indikator penguat juga turut dinilai dalam penghargaan itu, di antaranya corporate strategy, organizaitional alignment, team and process, personal working norms, external stakeholders, dan board engagement.