Bidik Milenial, Cheria Holiday Hadirkan Paket Umrah Kekinian

jpnn.com, JAKARTA - Travel wisata Cheria Holiday menyiapkan aneka paket menarik setelah akses ibadah umrah kembali dibuka.

Cheriatna, pemilik sekaligus CEO Cheria Holiday mengatakan pihaknya menyiapkan paket Tur Plus Umrah.

"Kami telah melalui serangkaian riset pasar. Jika mayoritas pelaku industri perjalanan wisata mempromosikan umrah plus tur, situasinya kami balik," ujar Cheriatna, dalam keterangannya, Kamis (6/7).

Konsumen lebih dahulu dimanjakan dengan wisata halal ke sejumlah destinasi favorit di luar negeri. Sebelum kembali ke Indonesia, peserta tur fokus menjalani ibadah umrah dengan maksimal.

"Jalan-jalan bersama keluarga perlu, tetapi ibadah umrah tidak dilupakan,” tutur Cheriatna.

Paket yang ditawarkan, seperti Turki plus Umrah, Eropa Barat plus Umrah, Aqso plus Umrah, Dubai plus Umrah, Mesir plus Umrah, Maroko plus Umrah, Uzbekistan Plus Umrah, dan lainnya.

"Kloter keberangkatan Agustus nanti lebih dominan permintaan Turki plus Umrah. Itinerary kami Insyaallah mampu memuaskan hati konsumen," kata Farhah Chefa Qonita, Direktur Utama PT Jazira Wisata.

Sederet destinasi wisata halal Turki selama enam hari yang disasar. Sebut saja Ankara, Bursa, Pamukkale, hingga Cappadocia.