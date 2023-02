Bigetron Era Back to Back Juara MWI 2023, Sebegini Jumlah Hadiahnya

jpnn.com - Tim E-sports putri, Bigetron Era menjadi juara di turnamen bertajuk Mobile Legends: Bang Bang Women Invitational (MWI) 2023.

Kepastian tersebut didapat seusai Vivi Indrawaty (Vivian), Viorelle Valencia (Vival), Venny Lim (Fumi), Cindy Laurent Siswanto (Cinny), dan Michelle Denise Siswanto (Chel) itu mengatasi perlawanan tim GPX Basreng di laga pemungkas yang digelar di Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat, Minggu (12/2).

Pada pertandingan final, tim berjuluk Robot Merah itu tampil gemilang dengan tidak membuat GPX Basreng mengembangkan permainannya.

Terbukti di laga ini, Bigetron mampu menang telak dengan skor 3-0 dalam sistem best of five series.

Dengan hasil ini, Bigetron Era berhak atas uang tunai sebesar USD 12 ribu atau sekitar Rp 182 juga.

Tidak hanya membawa pulang uang tunai, Vivian dan kawan-kawan juga berhak atas hadiah telepon genggam.

Tercatat selama turnamen ini, Bigetron mengatasi lawan-lawan dari negara Malaysia, Kamboja, Singapura, Myanmar, Vietnam, hingga Filipina.

Gelar juara Bigetron Era di turnamen ini menjadi yang kedua secara beruntun.